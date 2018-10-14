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Генсек FIBA Бауманн скончался во время юношеских Олимпийских игр
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Генсек FIBA Бауманн скончался во время юношеских Олимпийских игр 

RT на русском + ещё 15 1 час назад
Фото: RT на русском
Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) швейцарец Патрик Бауманн скончался на 52-м году жизни в Буэнос-Айресе.
«В субботу во время юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе Патрик Бауманн скончался», — приводит слова пресс-службы FIBA ТАСС.
Швейцарский функционер умер в результате сердечного приступа. Ему оперативно была оказана медицинская помощь, которая не спасла от смерти.
С 2003 года Бауманн занимал пост генерального секретаря FIBA, а с 2008 входил в состав Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее легендарный американский баскетбольный тренер Фредерик «Текс» Уинтер скончался в возрасте 96 лет в своём доме в Канзасе.
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