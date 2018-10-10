Уголовное дело Мамаева и Кокорина передано в московский главок

Статью по делу Кокорина и Мамаева могут сменить на более строгую

Дело о нападении форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой могут переквалифицировать, сообщает «Интерфакс».

Статью «Побои» могут могут заменить на 112 УК РФ о причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвинение в этом преступлении предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что форвард сине-бело-голубых и полузащитник «горожан» могут быть дисквалифицированы пожизненно решением Российского футбольного союза (РФС).