Уголовное дело Мамаева и Кокорина передано в московский главок

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Статью по делу Кокорина и Мамаева могут сменить на более строгую 

Газета.Ru + ещё 59 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Дело о нападении форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой могут переквалифицировать, сообщает «Интерфакс».
Статью «Побои» могут могут заменить на 112 УК РФ о причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвинение в этом преступлении предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет.
Ранее сообщалось, что форвард сине-бело-голубых и полузащитник «горожан» могут быть дисквалифицированы пожизненно решением Российского футбольного союза (РФС).
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