Минобороны Украины усиливает охрану арсеналов после взрывов под Черниговом

КИЕВ, 10 октября. / ТАСС /. Министерство обороны Украины усилило охрану всех военных арсеналов в стране после взрывов на складе боеприпасов в Черниговской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба военного ведомства.

"По приказу начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко усилена охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины", — сказано в сообщении.

В ночь на вторник на арсенале в районе населенного пункта Ичня Черниговской области Украины начался пожар и взрывы боеприпасов. По данным областной администрации, около 60 человек обратились за врачебной помощью из-за отравления продуктами горения. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что зона вероятного поражения составляет около 16 км, в нее попадают около 30 населенных пунктов, уже эвакуировано более 12 тысяч человек. В радиусе 30 км над Ичней закрыто воздушное пространство.

В настоящее время там продолжается горение, интенсивность взрывов составляет 6-8 случаев в час. Как сообщил в среду начальник центра обеспечения деятельности Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черниговской области Роман Храпатый, в 11 пунктах приема эвакуированных граждан размещено 2130 человек, из которых 186 дети. По всей территории области, а также вдоль государственной границы Украины продолжают действовать ограничительные меры, усилен пограничный контроль.