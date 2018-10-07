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Хабиб победил! Конор повержен
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Хабиб победил! Конор повержен 

Super.ru + ещё 48 56 минут назад
Фото: Super.ru
Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. В середине четвертого раунда бойцу удался удушающий и ирландец сдался
Напомним, Super провел подробную трансляцию самого ожидаемого боя века
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