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Главный раввин России соболезнует близким народного артиста Романа Карцева
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Главный раввин России соболезнует близким народного артиста Романа Карцева 

РИА Новости + ещё 32 16 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования семье народного артиста РФ Романа Карцева, отметив, что «его светлый образ останется в сердцах еще многих поколений».
Народный артист России, актер Московского театра миниатюр Карцев скончался во вторник утром в одной из московских больниц.
"Роман Аншелевич был дорог всем россиянам как талантливый артист эстрады, театра и кино. За годы своей творческой деятельности он создал десятки ярких, запоминающихся образов. Особенно мы ценили его как выдающегося сатирика: он учил людей «смеясь, расставаться со своим прошлым» и одновременно хранить верность непреходящим человеческим ценностям. Талант Романа Аншелевича заряжал целые поколения россиян оптимизмом и верой в конечное торжество добра", — говорится в обращении Лазара.
Главный раввин России отметил, что смерть — это не исчезновение человека, и его «душа бессмертна, потому что она связана с Богом, подателем жизни». «Каждой душе Бог дает задание, а когда оно выполнено, Он призывает душу обратно к Себе. Однако если дела человека, ушедшего от нас, живы в наших сердцах, если самые близкие покойному люди хранят верность его памяти, следуют его примеру — тогда жизнь его продолжается, хотя сам он и покинул наш мир», — говорится в обращении Лазара к близким артиста.
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