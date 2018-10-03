Главный раввин России соболезнует близким народного артиста Романа Карцева

Народный артист России, актер Московского театра миниатюр Карцев скончался во вторник утром в одной из московских больниц.

"Роман Аншелевич был дорог всем россиянам как талантливый артист эстрады, театра и кино. За годы своей творческой деятельности он создал десятки ярких, запоминающихся образов. Особенно мы ценили его как выдающегося сатирика: он учил людей «смеясь, расставаться со своим прошлым» и одновременно хранить верность непреходящим человеческим ценностям. Талант Романа Аншелевича заряжал целые поколения россиян оптимизмом и верой в конечное торжество добра", — говорится в обращении Лазара.

Главный раввин России отметил, что смерть — это не исчезновение человека, и его «душа бессмертна, потому что она связана с Богом, подателем жизни». «Каждой душе Бог дает задание, а когда оно выполнено, Он призывает душу обратно к Себе. Однако если дела человека, ушедшего от нас, живы в наших сердцах, если самые близкие покойному люди хранят верность его памяти, следуют его примеру — тогда жизнь его продолжается, хотя сам он и покинул наш мир», — говорится в обращении Лазара к близким артиста.