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Глава Польской церкви призвал созвать патриархов на синаксис по Украине
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Глава Польской церкви призвал созвать патриархов на синаксис по Украине 

Рамблер + ещё 36 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинский церковный кризис должен быть рассмотрен на встрече предстоятелей всех православных церквей. Об этом, как сообщает Orthodoxia.info, заявил митрополит Варшавский Савва.
По информации издания, предстоятель Польской православной церкви отправил письмо с соответствующим призывом вселенскому патриарху Варфоломею.
Ранее экзарх Константинопольского патриархата на Украине епископ Иларион заявил, что однажды Константинопольская православная церковь дарует Украинской автокефалию, то есть независимость от других церквей.
Это намерение осудили в Русской православной церкви, сочтя его вмешательством в дела Украинской. Три дня назад патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо предстоятелям всех православных церквей, предложив обсудить происходящее на Украине на всеправославном уровне.
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