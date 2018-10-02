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СМИ: «Спартак» определился с кандидатами на замену Каррере
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СМИ: «Спартак» определился с кандидатами на замену Каррере 

Газета.Ru + ещё 5 6 часов назад
Московский "Спартак" рассматривает кандидатов на пост главного тренера вместо Массимо Карреры, сообщает «СЭ».
Руководство столичного клуба сомневается в способности итальянца преодолевать турнирные трудности. На данный момент кандидатами на место итальянца являются три иностранных тренера. Ранее «Спартак» рассматривал бывшего тренера сборной Франции Лорана Блана на эту должность.
Каррера будет руководить подготовкой команды к двум ближайшим матчам: с испанским «Вильярреалом» в рамках Лиги Европы и с красноярским Енисеем в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Если тренера уволят, то красно-белые будут обязаны выплатить ему компенсацию в размере €1,5 млн  Ранее сообщалось, что Каррера прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура чемпионата России от «Ростова».
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