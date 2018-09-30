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Собака в носках умилила Сеть
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Собака в носках умилила Сеть 

Рамблер 30 сентября 2018
Конфуз произошел с собакой породы пудель в китайском городе Ухан: животное умудрилось совершить мочеиспускание в одном из местных магазинов, в результате чего поплатилось за рискованный поступок.
Одному из очевидцев происшествия удалось снять момент наказания собаки, которую поставили в угол и приказали «подумать» над содеянным.
В ролике видно, как пудель стоит на задних лапах, с виноватым видом оглядываясь вокруг. При этом за кадром люди пытаются донести до животного всю серьезность его проступка.
В результате пес в носках умилил пользователей Сети, за короткое время получив миллионы просмотров. Кадры были опубликованы на YouTube.
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