Собака в носках умилила Сеть

Конфуз произошел с собакой породы пудель в китайском городе Ухан: животное умудрилось совершить мочеиспускание в одном из местных магазинов, в результате чего поплатилось за рискованный поступок.

Одному из очевидцев происшествия удалось снять момент наказания собаки, которую поставили в угол и приказали «подумать» над содеянным.

В ролике видно, как пудель стоит на задних лапах, с виноватым видом оглядываясь вокруг. При этом за кадром люди пытаются донести до животного всю серьезность его проступка.

В результате пес в носках умилил пользователей Сети, за короткое время получив миллионы просмотров. Кадры были опубликованы на YouTube.