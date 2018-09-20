Пенс поблагодарил премьера Монголии за одеяла для пострадавших от урагана

"Вице-президент от лица президента Трампа и американского народа поблагодарил за дар Монголии в виде одеял из верблюжьей шерсти на сумму в 100 тысяч долларов для пострадавших от урагана «Флоренс», — сообщил Белый дом.

Пенс и Хурэлсух обсудили также торговлю и инвестиции, поддержку Монголией миссии НАТО в Афганистане и выполнение официальным Улан-Батором санкций против КНДР, уточнили в Белом доме.

Ураган «Флоренс» обрушился на атлантическое побережье США в пятницу, вызвав проливные дожди и наводнения. Погибли, по последним данным, 37 человек.