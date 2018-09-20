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Пенс поблагодарил премьера Монголии за одеяла для пострадавших от урагана
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Пенс поблагодарил премьера Монголии за одеяла для пострадавших от урагана 

РИА Новости + ещё 1 46 минут назад
ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс поблагодарил премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха на встрече в Вашингтоне за одеяла из верблюжьей шерсти, пожертвованные для пострадавших от урагана «Флоренс», говорится в сообщении Белого дома.
"Вице-президент от лица президента Трампа и американского народа поблагодарил за дар Монголии в виде одеял из верблюжьей шерсти на сумму в 100 тысяч долларов для пострадавших от урагана «Флоренс», — сообщил Белый дом.
Пенс и Хурэлсух обсудили также торговлю и инвестиции, поддержку Монголией миссии НАТО в Афганистане и выполнение официальным Улан-Батором санкций против КНДР, уточнили в Белом доме.
Ураган «Флоренс» обрушился на атлантическое побережье США в пятницу, вызвав проливные дожди и наводнения. Погибли, по последним данным, 37 человек.
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