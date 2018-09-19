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Адвокатам виновника страшного ДТП под Гвардейском не удалось обжаловать приговор
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Адвокатам виновника страшного ДТП под Гвардейском не удалось обжаловать приговор 

Вести Калининград + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Областной суд счёл его законным и обоснованным, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Напомню, ранее 35-летнего водителя внедорожника приговорили к четырём годам и семи месяцам годам колонии общего режима в Гвардейском районном суде. После чего защита обратилась в суд следующей инстанции. Мужчину признали виновным в деле о гибели семерых человек.
Вечером 22 сентября прошлого года он превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус с пассажиром. Авария произошла на федеральной трассе Калининград-Черняховск — Нестеров. На участке, где шли ремонтные работы.
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