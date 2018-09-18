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Такси и автомобиль скорой помощи столкнулись в центре Москвы
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Такси и автомобиль скорой помощи столкнулись в центре Москвы 

ТАСС + ещё 2 12 минут назад
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи и такси столкнулись в районе Белорусского вокзала в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Управления ГИБДД.
"В районе Белорусского вокзала на Тверской-Ямской улице произошло столкновение машины скорой помощи и такси. В момент ДТП в скорой находился пациент, он не пострадал. Решается вопрос о госпитализации водителя такси", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.
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