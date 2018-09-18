Такси и автомобиль скорой помощи столкнулись в центре Москвы

МОСКВА , 18 сентября. / ТАСС /. Автомобиль скорой помощи и такси столкнулись в районе Белорусского вокзала в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Управления ГИБДД.

"В районе Белорусского вокзала на Тверской-Ямской улице произошло столкновение машины скорой помощи и такси. В момент ДТП в скорой находился пациент, он не пострадал. Решается вопрос о госпитализации водителя такси", — сказал собеседник агентства.