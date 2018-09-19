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Минюст США не комментирует статью о регистрации китайских СМИ иноагентами
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Минюст США не комментирует статью о регистрации китайских СМИ иноагентами 

РИА Новости + ещё 1 15 часов назад
ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Министерство юстиции США не комментирует информацию о том, что оно якобы потребовало у ведущих китайских СМИ зарегистрироваться иностранными агентами в Штатах, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что минюст потребовал от китайских новостного агентства Синьхуа и телеканала CGTN зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. По данным издания, минюст сообщил об этом агентству и телеканалу «в течение последних недель».
"У представителя (министерства) Марка Раймонди комментариев нет", — сказали в пресс-службе минюста.
Это решение совпало с «наращиванием усилий чиновников США по противодействию операциям по усилению влияния иностранных государств и ужесточением их позиции по ряду политических мер Китая», отмечала также Wall Street Journal.
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. КНР со своей стороны заявил, что примет синхронные меры.
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