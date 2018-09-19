Минюст США не комментирует статью о регистрации китайских СМИ иноагентами

ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости Министерство юстиции США не комментирует информацию о том, что оно якобы потребовало у ведущих китайских СМИ зарегистрироваться иностранными агентами в Штатах, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Это решение совпало с «наращиванием усилий чиновников США по противодействию операциям по усилению влияния иностранных государств и ужесточением их позиции по ряду политических мер Китая», отмечала также Wall Street Journal.