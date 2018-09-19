Один строитель погиб и 11 получили травмы во время ремонта отеля Ritz 

В отеле Ritz в Мадриде один строитель погиб и еще 11 рабочих получили травмы. ЧП произошло во время реставрационных работ. По предварительным данным, бетонная плита рухнула на строительные леса.
Тело погибшего было обнаружено под завалами, сообщает РИА Новости, ссылаясь на службу по чрезвычайным ситуациям Мадрида. Из одиннадцати пострадавших строителей, шестеро получили серьезные травмы и были госпитализированы. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.
Отель Ritz, которому уже более 100 лет, находится рядом с музеем Прадо. Один из самых известных столичных отелей в феврале этого года был закрыт на реконструкцию. Все работы планируется завершить в будущем году. Ремонт Ritz обойдется в 99 миллионов евро.