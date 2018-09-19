Один строитель погиб и 11 получили травмы во время ремонта отеля Ritz

В отеле Ritz в Мадриде один строитель погиб и еще 11 рабочих получили травмы. ЧП произошло во время реставрационных работ. По предварительным данным, бетонная плита рухнула на строительные леса.

Тело погибшего было обнаружено под завалами, сообщает РИА Новости , ссылаясь на службу по чрезвычайным ситуациям Мадрида. Из одиннадцати пострадавших строителей, шестеро получили серьезные травмы и были госпитализированы. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

Отель Ritz, которому уже более 100 лет, находится рядом с музеем Прадо. Один из самых известных столичных отелей в феврале этого года был закрыт на реконструкцию. Все работы планируется завершить в будущем году. Ремонт Ritz обойдется в 99 миллионов евро.