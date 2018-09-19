Синдром Лайелла или равнодушия? Что погубило детей в белгородских больницах

Сообщения о гибели детей в Белгороде появляются всё чаще — сначала о младенцах в перинатальном центре Белгорода, теперь — о смерти восьмилетнего мальчика после его пребывания в инфекционной больнице. «АиФ-Черноземье» пообщался с родственниками умерших детей.

«Хотим понять, что произошло»

«Моя супруга беременная поступила в перинатальный центр городской больницы № 2 Белгорода, на момент поступления и по 5 июня мать и ребёнок не были инфицированы, 10 июня прошли роды, и ребёнок попал в реанимацию. По данным врачей, ребёнок умер от инфекции «сепсис», — говорится в заявлении.

«Я обратился к Бастрыкину не потому, что не доверяю следователю, — я обратился потому, что знаю что если дело касается смерти детей, — он всегда такие дела берёт под личный контроль», — поясняет Дмитрий.

Через сеть Интернет белгородец пытался узнать, один ли он со своей бедой — по его словам, отозвались семь семей, но только две, помимо Дмитрия, решились прийти в следственное управление СК РФ по Белгородской области на встречу с замруководителя ведомства.

«Нам разъяснили причины смерти детей, но эти разъяснения вызывают сомнения, — говорят белгородцы. — Если пациент ложится в больницу, и у него все анализы в норме, — значит, с ним что-то случилось в больнице?»

Семьи намерены также проводить независимую экспертизу в другом регионе.

«Мы общались с врачами горбольницы № 2, с главврачом, и по его словам, в перинатальном центре сейчас ведутся проверки, — говорит Дмитрий. — Но нам нужен ответ на главный вопрос — какова истинная причина смерти наших детей?»

Две семьи похоронили детей в июне и две — в июле, три из них написали заявления в следственный комитет: одна — 23 июля, вторая — 1 августа, третья — 8 августа.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области, сейчас организовано проведение доследственной проверки информации о гибели новорождённых в перинатальном центре ГБ № 2 Белгорода.

Отравили аллергеном?

6 сентября в детской областной больнице умер восьмилетний Илюша Перемышлев, правнук известного белгородского поэта Игоря Чернухина. С бабушкой Светланой Игоревной мы беседовали 12 сентября. По её словам, Илюша всегда был здоровым мальчиком, занимался спортом.

«Внук заболел в середине августа, — рассказывает Светлана Игоревна. — Поднялась высокая температура, вызвали участкового врача — он выписал лекарственный препарат ибуклин. Моя дочь Катя полечила его, вроде бы было всё нормально — прошло 2-3 дня, опять поднялась температура, появились маленькие высыпания на шее и плечах. Это было 16 августа. Вызвали «скорую», Катю и Илюшу отвезли в инфекционную больницу».

По словам Светланы Игоревны, они с дочерью всё время были на связи — ребёнку в больнице поставили капельницу с парацетамолом. Ему становилось всё хуже, высыпания на коже превратились в язвы, как от ожогов, однако диагноз поставили ОРВИ.

«Катя всё звала врача, и её в конце концов заперли в палате на ключ, — говорит Светлана Игоревна. — Такое дикое отношение — как можно запирать человека в палате, когда у неё умирает ребёнок?! В конце концов она добилась, чтобы внука перевели в реанимацию. А на следующий день уже я добилась, чтобы вызвали дерматолога из кожвендиспансера, и Илюшу сразу отправили в детскую областную больницу. Там доктор поставила диагноз «синдром Лайелла», она была в шоке оттого, что они с ним делали в инфекционке, что ему капали аллерген! В детской областной больнице врачи всё сделали, чтобы спасти Илюшу, и оборудование привезли из ожогового центра, и дорогущие лекарства давали — но уже невозможно что-то было сделать, сердце не выдержало. У меня сейчас главная цель в жизни — добиться, чтобы виновные были наказаны! У Кати это был единственный сын!»

В пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области сообщают, что по факту гибели ребёнка организовано проведение доследственной проверки. «АиФ-Черноземье» направил официальный запрос в региональный департамент здравоохранения Белгородской области с просьбой прокомментировать ситуацию.