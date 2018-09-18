В Ярославской области рядом с жилыми домами нашли задушенного мужчину

Известно, что погибший мужчина работал монтажником. Жил с матерью. Сейчас следователи разыскивают убийцу.

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