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В Ярославской области рядом с жилыми домами нашли задушенного мужчину
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В Ярославской области рядом с жилыми домами нашли задушенного мужчину 

76.ru + ещё 1 29 минут назад
Фото: 76.ru
Тело обнаружил случайный прохожий
В Тутаеве рядом с жилыми домами нашли задушенного мужчину. Тело обнаружил случайный прохожий в деревьях, посаженных недалеко от улицы Розы Люксембург. Личность мужчины уже установили.
— По факту обнаружения тела 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Назначены и выполняются судебно-медицинская, медико-криминалистическая, биологическая экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Известно, что погибший мужчина работал монтажником. Жил с матерью. Сейчас следователи разыскивают убийцу.
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