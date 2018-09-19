Школы Ульяновска переходят на пятидневную учебную неделю

На пятидневную учебную неделю перейдут с 2019-2020 учебного года все школы Ульяновска , сообщает пресс-служба администрации города.

План перехода на пятидневку разработан силами городского управления образования. Сначала проведут изучение мнения родителей, педагогов и учащихся. Освободившуюся субботу предполагается использовать для отдыха и саморазвития детей.

В пятидневном режиме работают 16 школ города: гимназия №30, школы № 8, 12, 25, 37, 52, 53, 58, 85, Баратаевская, Карлинская, Отрадненская, Кротовская, Лаишевская, основная Луговская школы, начальная школа №200.

Кроме того, субботы давно уже освободили ученикам младших классов, за исключением лингвистической гимназии, гимназии №44 и школы №22.

Девять школ находятся в процессе перехода на пятидневку, он начался в этом году. Пока школа может выбирать, пять или шесть дней учиться.