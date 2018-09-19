Конверт с маркой в честь 100-летия со дня рождения летчика В. Талалихина вышел в почтовое обращение

Конверт с маркой, посвященный 100-летию со дня рождения летчика Виктора Талалихина вышел в почтовое обращение во вторник, 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба АО «Марка».

«18 сентября в рамках серии «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в почтовое обращение вышел конверт с оригинальной маркой, посвященный 100-летию со дня рождения В. Талалихина (1918-1941 гг.), летчика-истребителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, на конверте с оригинальной маркой изображены портрет В. Талалихина на фоне истребителя И-16, медаль «Золотая звезда» и эмблема празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Дополнительно к выпуску конверта с оригинальной маркой изготовлен штемпель специального гашения для Москвы.

В. Талалихин — военный летчик, Герой Советского Союза. В ночь на 7 августа 1941 г. одним из первых в СССР с начала Великой Отечественной войны совершил ночной воздушный таран, сбив над Москвой вражеский бомбардировщик. В последующих боях В. Талалихин сбил еще пять немецких самолетов. В. Талалихин погиб в воздушном бою около Подольска 27 октября 1941 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.