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Конверт с маркой в честь 100-летия со дня рождения летчика В. Талалихина вышел в почтовое обращение
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Конверт с маркой в честь 100-летия со дня рождения летчика В. Талалихина вышел в почтовое обращение 

Агентство «Москва» + ещё 5 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Конверт с маркой, посвященный 100-летию со дня рождения летчика Виктора Талалихина вышел в почтовое обращение во вторник, 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба АО «Марка».
«18 сентября в рамках серии «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в почтовое обращение вышел конверт с оригинальной маркой, посвященный 100-летию со дня рождения В. Талалихина (1918-1941 гг.), летчика-истребителя», — говорится в сообщении.
Отмечается, на конверте с оригинальной маркой изображены портрет В. Талалихина на фоне истребителя И-16, медаль «Золотая звезда» и эмблема празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Дополнительно к выпуску конверта с оригинальной маркой изготовлен штемпель специального гашения для Москвы.
В. Талалихин — военный летчик, Герой Советского Союза. В ночь на 7 августа 1941 г. одним из первых в СССР с начала Великой Отечественной войны совершил ночной воздушный таран, сбив над Москвой вражеский бомбардировщик. В последующих боях В. Талалихин сбил еще пять немецких самолетов. В. Талалихин погиб в воздушном бою около Подольска 27 октября 1941 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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