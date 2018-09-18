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Известный дизайнер рассказал, что нужно иметь, чтобы объездить весь мир
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Известный дизайнер рассказал, что нужно иметь, чтобы объездить весь мир 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Артемий Лебедев объездил почти все страны мира и не собирается останавливаться.
Известный своей страстью к путешествиям дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что ему понадобилось для путешествий по всему миру.
Еще в апреле прошлого года Лебедев сообщил, что объездил почти все страны мира. На тот момент дизайнер посетил все штаты США, регионы Аргентины, провинции Италии и Франции. В России Артемий не был только в Ненецком автономном округе, также у него осталось «несколько пробелов» в Германии, Англии и Чехии.
Благодаря такой тяге к приключениям Артемий Лебедев вошел в топ-лист путешественников на сайте The Best Travelled. В своем Instagram дизайнер поделился с подписчиками тем, что помогло ему осуществить такое количество поездок.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сколько нужно загранпаспортов, чтобы посетить все страны мира.
Публикация от Artemy Lebedev (@temalebedev)
17 Сен 2018 в 6:37 PDT  На фотографии запечатлены заграничные паспорта, которыми заполнен весь ящик письменного стола. По словам Артемия, именно столько документов необходимо, чтобы объездить все страны мира.
Тем не менее, на Земле еще остались уголки, в которых Лебедев не бывал. Согласно записи в его LiveJournal, в планах путешественника посетить Узбекистан, Катар, Южную Америку и даже Антарктиду.
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