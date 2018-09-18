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СМИ: Индия вновь отложила повышение ввозных пошлин на товары из США
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СМИ: Индия вновь отложила повышение ввозных пошлин на товары из США 

ТАСС + ещё 3 12 часов назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /ТАСС/. Нью-Дели вновь отсрочил повышение пошлин на ввоз некоторых товаров из США, которые должны были вступить в силу 18 сентября в ответ на введение Вашингтоном пошлин на индийские сталь и алюминий. Как сообщает во вторник газета The Economic Times со ссылкой на источник в правительстве Индии, повышение пошлин отложено до 2 ноября.
По информации источника, причина отсрочки в том, что Индия продолжает обсуждение вопросов о тарифах с американской стороной.
Индия уже не в первый раз откладывает введение ответных повышенных пошлин на американские товары. Сначала Нью-Дели намеривался повысить пошлины с 4 августа, потом — с 18 сентября.
В июне Индия сообщила, что намерена повысить ввозные пошлины на 29 видов товаров из США в ответ на действия Вашингтона. Планировалось, что импортные пошлины вырастут на нут — до 60%, чечевицу — до 30%, артемию (род мелкой креветки, идущей на корм для аквакультур) — до 15%. Кроме того, должны были повыситься пошлины на некоторые виды миндаль, грецкие орехи, яблоки и груши, а также на борную кислоту, плоский прокат из нержавеющей стали, детали труб и ряд других металлоизделий.
Индия рассчитывала получить от этих мер около $239 млн При этом ожидается, что повышение Соединенными Штатами пошлин на индийские товары обойдется Индии в сумму порядка $241 млн  В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. В ответ страны ЕС договорились установить 25%-ные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд О намерении ввести ответные меры также заявили и другие страны. В Нью-Дели тогда также негативно восприняли намерение Вашингтона поднять импортные пошлины и сообщили о готовности принять ответные шаги.
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