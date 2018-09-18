СМИ: Индия вновь отложила повышение ввозных пошлин на товары из США

НЬЮ-ДЕЛИ , 18 сентября. / ТАСС /. Нью-Дели вновь отсрочил повышение пошлин на ввоз некоторых товаров из США , которые должны были вступить в силу 18 сентября в ответ на введение Вашингтоном пошлин на индийские сталь и алюминий. Как сообщает во вторник газета The Economic Times со ссылкой на источник в правительстве Индии, повышение пошлин отложено до 2 ноября.

По информации источника, причина отсрочки в том, что Индия продолжает обсуждение вопросов о тарифах с американской стороной.

Индия уже не в первый раз откладывает введение ответных повышенных пошлин на американские товары. Сначала Нью-Дели намеривался повысить пошлины с 4 августа, потом — с 18 сентября.

В июне Индия сообщила, что намерена повысить ввозные пошлины на 29 видов товаров из США в ответ на действия Вашингтона. Планировалось, что импортные пошлины вырастут на нут — до 60%, чечевицу — до 30%, артемию (род мелкой креветки, идущей на корм для аквакультур) — до 15%. Кроме того, должны были повыситься пошлины на некоторые виды миндаль, грецкие орехи, яблоки и груши, а также на борную кислоту, плоский прокат из нержавеющей стали, детали труб и ряд других металлоизделий.