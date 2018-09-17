КПРФ отвергла помощь Навального 

Фракция КПРФ не нуждается в поддержке Алексея Навального в ситуации с выборами в Приморье, заявил зампредседателя ЦК партии Владимир Кашин. Ранее оппозиционер призвал жителей Приморского края устроить акции протеста против предварительных итогов выборов губернатора.
«Нам нужна поддержка нормальных людей, но не тех, кто хочет на чужом горбу в рай въехать. Без таких справимся», — цитирует слова Кашина портал «Политика Сегодня».
По его словам, партия выступает против голодовки, которую ранее объявил кандидат от левых Андрей Ищенко.