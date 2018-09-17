Ещё
КПРФ отвергла помощь Навального
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КПРФ отвергла помощь Навального 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Фракция КПРФ не нуждается в поддержке Алексея Навального в ситуации с выборами в Приморье, заявил зампредседателя ЦК партии Владимир Кашин. Ранее оппозиционер призвал жителей Приморского края устроить акции протеста против предварительных итогов выборов губернатора.
«Нам нужна поддержка нормальных людей, но не тех, кто хочет на чужом горбу в рай въехать. Без таких справимся», — цитирует слова Кашина портал «Политика Сегодня».
По его словам, партия выступает против голодовки, которую ранее объявил кандидат от левых Андрей Ищенко.
News.ru: последние новости
Китай вбивает клин в отношения США и Израиля Президент Турции прибыл на военный парад в Азербайджан Банки Китая присоединились к санкциям против РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю110
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17133
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17306
Николай Носков госпитализирован3
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH1718
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
03:24
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17
В мире
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
В мире Украина
37:27
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Войска
04:50
Порошенко разорвал дружбу с Россией
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение