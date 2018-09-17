Ещё
В Госдуме прокомментировали предложение ввести в России сухой закон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме прокомментировали предложение ввести в России сухой закон 

RT на русском + ещё 3 6 часов назад
Фото: progorodsamara.ru
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT инициативу депутата Виталия Милонова ввести в России сухой закон, пока алкогольная отрасль не будет приведена в порядок.
«Нашего коллегу беспокоит те серьёзные последствия, к которым приводит пьянство, алкоголизм. И наши материалы в том числе свидетельствуют о том, что алкоголь наносит вред населению очень серьёзный, существенный. Но в то же время мне кажется, что в настоящий исторический период переход на сухой закон вряд ли возможен», — выразил мнение депутат.
По словам Говорина, более конструктивной мерой было бы постепенное снижение спроса на алкоголь среди населения.
«Необходимо двигаться по пути постепенного уменьшения особенно крепких алкогольных напитков и формирования трезвеннического отношения к потреблению алкоголя среди молодежи. Мы должны с помощью этого комплекса мер снизить спрос на алкоголь. Весь пакет мер реализуем, он включает в себя и административные меры, и регуляцию алкогольного рынка, и возможный переход на государственную монополию в производстве алкоголя, и недобровольные меры по отношению к злостным пьяницам. Но главной мерой должно быть информирование населения. Это более конструктивное направление, которое даст действенные результаты», — заключил он.
Ранее Милонов направил главе Минздрава Веронике Скворцовой письмо, в котором предложил ввести в стране сухой закон.
RT на русском: последние новости
Митрополит Кифирский призвал патриарха Варфоломея предотвратить раскол православия Скворцова рассказала о подготовке законопроекта о донорстве Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17139
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю112
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17306
Николай Носков госпитализирован3
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH1718
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
03:24
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17
В мире
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
В мире Украина
37:27
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Войска
04:50
Порошенко разорвал дружбу с Россией
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение