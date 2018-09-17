Балкон обвалился в Сахалинской области. Есть пострадавшие

городе Холмске ( Сахалинская область ) произошла чрезвычайная ситуация. Там обвалился аварийный балкон с тремя мужчинами. Об этом сообщил сайт Sakhalin.Info.

Ранним утром 17 сентября в районную больницу Холмска поступили трое молодых людей в возрасте от 23 до 27 лет. Они пострадали в результате разрушения балконного помещения в одной из квартир дома по улице Советской.

Там местные жители отмечали мальчишник. Во время праздника пострадавшие вышли на аварийный балкон, он не выдержал их и обвалился. Они упали с третьего этажа.

У одного из отмечающих диагностировали повреждение позвоночника, у других молодых людей травмы копчика и ребер. Сейчас их жизням ничего не угрожает.