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Балкон обвалился в Сахалинской области. Есть пострадавшие
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Балкон обвалился в Сахалинской области. Есть пострадавшие 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
В городе Холмске (Сахалинская область) произошла чрезвычайная ситуация. Там обвалился аварийный балкон с тремя мужчинами. Об этом сообщил сайт Sakhalin.Info.
Ранним утром 17 сентября в районную больницу Холмска поступили трое молодых людей в возрасте от 23 до 27 лет. Они пострадали в результате разрушения балконного помещения в одной из квартир дома по улице Советской.
Там местные жители отмечали мальчишник. Во время праздника пострадавшие вышли на аварийный балкон, он не выдержал их и обвалился. Они упали с третьего этажа.
У одного из отмечающих диагностировали повреждение позвоночника, у других молодых людей травмы копчика и ребер. Сейчас их жизням ничего не угрожает.
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