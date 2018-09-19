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Даже врачей вызвали: новосибирец расшиб голову в автобусе
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Даже врачей вызвали: новосибирец расшиб голову в автобусе 

ngs.ru + ещё 3 17 минут назад
Фото: ngs.ru
Днём 19 сентября пассажир упал при резком повороте автобуса — ему потребовалась помощь врачей.
По информации городской Госавтоинспекции, инцидент произошёл около 12:35 недалеко от дома № 93 на улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска.
«В 12:35 водитель двигался по дороге без названия со стороны улицы Толмачёвской в сторону 9 Гвардейской Дивизии. В пути следования, у дома № 93 на улице Троллейной, при повороте он допустил падение пассажира в салоне автобуса», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
По его словам, в ДТП пострадал мужчина 1984 года рождения — он получил ушибленную рану головы.
Днём 7 июня пожилой сибирячке, упавшей в автобусе № 95, пришлось вызвать скорую помощь — это случилось недалеко от остановки «Университет Экономики» в Центральном районе Новосибирска.
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