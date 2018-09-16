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СК: «В смерти главы села Красный Пахарь в Волгограде нет криминального следа»
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СК: «В смерти главы села Красный Пахарь в Волгограде нет криминального следа» 

v1.ru + ещё 1 36 минут назад
Фото: v1.ru
Следователи упоминают о проблемах в семье погибшего
Возбуждать уголовное дело по факту смерти главы села Красный Пахарь Городищенского района Михаила Филимонихина в Волгограде, скорее всего, не будут. Следователи не нашли следов криминальной расправы в гараже, где было найдено его тело.
В следственном управлении СК России по Волгоградской области сообщили, что причиной смерти Михаила Филимонихина стали проблемы, которые долгое время были в его семье.
— Проверка продолжается, но в возбуждении уголовного дела будет отказано, — пояснили следователи. — Версия об убийстве не рассматривается в связи с обстоятельствами, при которых было обнаружено тело.
Тело Михаила Филимонихина было найдено в одном из гаражей, расположенном в кооперативе «Ахтубинец» на улице Нильской в Волгограде. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в шею.
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