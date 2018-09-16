На Украине полицейский джип задавал мужчину на пешеходном переходе

В украинских Черновцах машина патрульной полиции насмерть сбила пешехода на пешеходном переходе. Об этом сообщается на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала «1+1».

Отмечается, что инцидент произошел ночью в одном из микрорайонов города. Очевидцы рассказали, что «молодой парень» переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил внедорожник патрульной полиции. По данным телеканала, он погиб на месте.

"Кроме того, очевидцы утверждают, что водитель и его напарник скрылись с места происшествия, бросив искореженный автомобиль", — говорится на сайте.

В пресс-службе управления Национальной полиции в Черновецкой области подтвердили факт смертельной аварии. По данным ведомства, погибшим оказался 23-летний житель села Горбова.

Ранее сообщалось, что на Украине автомобиль полиции вылетел на тротуар и сбил прохожих.