Ещё
В Оренбурге в ДТП пострадали водители и пассажиры «Нивы» и «Лады Приора»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбурге в ДТП пострадали водители и пассажиры «Нивы» и «Лады Приора» 

АиФ-Оренбург + ещё 1 51 минуту назад
Фото: АиФ-Оренбург
Минувшей ночью в Оренбурге произошла авария на проспекте Гагарина — столкнулись автомобиль «Нива» и «Лада Приора». Очевидцы утверждают, что машины ехали с большой скоростью, звук удара был оглушительным.
По предварительной информации, госпитализированы по меньшей мере трое, на место ДТП выезжало несколько бригад скорой помощи. Машины получили сильные механические повреждения. По неофициальной информации, пассажир «Нивы» погиб, «Приоре» пострадал водитель. Сотрудники полиции выясняют причины ДТП. Официального пресс-релиза пока не было.
АиФ-Оренбург: последние новости
ФК «Оренбург» принимает на своем поле ФК «Зенит» Семеро оренбуржцев должны владельцам Hennessy 96 млн. рублей Новосергиевский район остался с прежним главой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хватит делать из России козла отпущения»317
Умерла звезда «Секретных материалов»52
Турист нашел скрытую камеру в апартаментах34
Япония не поверила Путину89
Появились новые данные о дырах на «Союзе»422
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника США
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение