В Оренбурге в ДТП пострадали водители и пассажиры «Нивы» и «Лады Приора»

Минувшей ночью в Оренбурге произошла авария на проспекте Гагарина — столкнулись автомобиль «Нива» и «Лада Приора». Очевидцы утверждают, что машины ехали с большой скоростью, звук удара был оглушительным. По предварительной информации, госпитализированы по меньшей мере трое, на место ДТП выезжало несколько бригад скорой помощи. Машины получили сильные механические повреждения. По неофициальной информации, пассажир «Нивы» погиб, «Приоре» пострадал водитель. Сотрудники полиции выясняют причины ДТП. Официального пресс-релиза пока не было.