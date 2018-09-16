На выборах главы Приморья лидирует кандидат КПРФ

Сообщается, что явка на втором туре выборов на 11.00 мск составила 29,15%, что превышает аналогичный показатель 9 сентября.

Ранее председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий заявил об отсутствии жалоб на значительные нарушения в ходе голосования во втором туре выборов губернатора Приморья.