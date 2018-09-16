Во втором туре выборов губернатора Приморья явка приблизилась к 30%

По данным на 18.00 местного времени (11.00 мск), свой голос на выборах губернатора Приморского края отдали 29,15% жителей региона, обладающих правом голоса.

Также сообщается, что в 20.00 по местному времени (13.00 мск) все избирательные участки завершили свою работу.

Ранее сообщалось, что к 15.00 по местному времени (08.00 мск) явка на избирательных участках Приморья составила 23,23%. Этот показатель оказался больше явки к этому часу в первом туре выборов главы региона.