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Во втором туре выборов губернатора Приморья явка приблизилась к 30%
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Во втором туре выборов губернатора Приморья явка приблизилась к 30% 

Газета.Ru + ещё 83 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Приморском крае завершилась работа избирательных участков во втором туре выборов главы региона, передает РИА «Новости».
По данным на 18.00 местного времени (11.00 мск), свой голос на выборах губернатора Приморского края отдали 29,15% жителей региона, обладающих правом голоса.
Также сообщается, что в 20.00 по местному времени (13.00 мск) все избирательные участки завершили свою работу.
Ранее сообщалось, что к 15.00 по местному времени (08.00 мск) явка на избирательных участках Приморья составила 23,23%. Этот показатель оказался больше явки к этому часу в первом туре выборов главы региона.
В единый день голосования 9 сентября врио главы Приморья, кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко набрал 46,57% голосов на выборах губернатора, второе место с 24,64% голосов занял кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был объявлен второй тур выборов.
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