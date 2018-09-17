Карточная колода из платьев: чем удивил показ Mary Katrantzou в Лондоне

Юбилейный показ дизайнера Мэри Катранзу прошел в рамках Недели моды в Лондоне. WMJ.ru решил разобраться, чем же модное шоу сезона весна-лето — 2019 покорило сердца и умы зрителей.

Ровно 10 лет назад дизайнер Мэри Катранзу дебютировала в одноименном бренде и буквально сразу привлекала к себе внимание со стороны прессы. Вот и спустя годы, гречанка британского происхождения продолжает будоражить умы и сердца людей, показывая свои сложные, пропитанные символами и тайными знаками, коллекции.

Дизайнер ловко разложила свою весенне-летнюю коллекцию в виде карточного пасьянса, где у каждого платья-карты было своё место, в сложно-постановочной модной иерархии. Открыла шоу простая, на первый взгляд карта-"шестерка", напоминающая героиню сказок Кэррола «Алиса в стране Чудес».

Далее перед зрителями появлялись карты покрупнее. В платьях из сетки с прямоугольными аппликациями, которые и отсылали зрителей к карточной теме, платьях из пластика с разноцветной мозаикой внутри, платьях свободного «А» силуэта, выполненных из ткани с сюрреалистическими принтами. Катранзу не гонится за трендами, она за полное самовыражение в коллекциях, несмотря ни на что!

"Десятки" и «вальты» Мэри Катранзу представила публике в виде сложных макси-платьев, усыпанных бабочками, и комплектов с полупрозрачными сетками, скрывающими лицо. Вслед за ними вышли авангардные «короли» и «королевы» в коктейльных платьях, с богатой россыпью пайеток и кристалов разных цветов. Некоторые из них напоминают скорее открытую витрину с драгоценностями. Настоящая роскошь!

Неразгаданными остались сложные принты, напоминающие бокалы шампанского, флаконы дорогих духов или жезлы, олицетворяющие монархическую власть.

А что думаешь ты по поводу такой колоды карт? Листай нашу галерею и выбирай самый яркий образ из коллекции!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!

Текст:Дмитрий Полухин

Фото:Vogue.com