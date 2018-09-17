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Карточная колода из платьев: чем удивил показ Mary Katrantzou в Лондоне
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Карточная колода из платьев: чем удивил показ Mary Katrantzou в Лондоне 

WMJ.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Юбилейный показ дизайнера Мэри Катранзу прошел в рамках Недели моды в Лондоне. WMJ.ru решил разобраться, чем же модное шоу сезона весна-лето — 2019 покорило сердца и умы зрителей.
Ровно 10 лет назад дизайнер Мэри Катранзу дебютировала в одноименном бренде и буквально сразу привлекала к себе внимание со стороны прессы. Вот и спустя годы, гречанка британского происхождения продолжает будоражить умы и сердца людей, показывая свои сложные, пропитанные символами и тайными знаками, коллекции.
Дизайнер ловко разложила свою весенне-летнюю коллекцию в виде карточного пасьянса, где у каждого платья-карты было своё место, в сложно-постановочной модной иерархии. Открыла шоу простая, на первый взгляд карта-"шестерка", напоминающая героиню сказок Кэррола «Алиса в стране Чудес».
Далее перед зрителями появлялись карты покрупнее. В платьях из сетки с прямоугольными аппликациями, которые и отсылали зрителей к карточной теме, платьях из пластика с разноцветной мозаикой внутри, платьях свободного «А» силуэта, выполненных из ткани с сюрреалистическими принтами. Катранзу не гонится за трендами, она за полное самовыражение в коллекциях, несмотря ни на что!
"Десятки" и «вальты» Мэри Катранзу представила публике в виде сложных макси-платьев, усыпанных бабочками, и комплектов с полупрозрачными сетками, скрывающими лицо. Вслед за ними вышли авангардные «короли» и «королевы» в коктейльных платьях, с богатой россыпью пайеток и кристалов разных цветов. Некоторые из них напоминают скорее открытую витрину с драгоценностями. Настоящая роскошь!
Неразгаданными остались сложные принты, напоминающие бокалы шампанского, флаконы дорогих духов или жезлы, олицетворяющие монархическую власть.
А что думаешь ты по поводу такой колоды карт? Листай нашу галерею и выбирай самый яркий образ из коллекции!
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Текст:Дмитрий Полухин
Фото:Vogue.com
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