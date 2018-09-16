У Новороссийска две девушки погибли, пытаясь спасти сбитую собаку

Краснодар . 16 сентября — Новая Кубань. Инцидент произошёл 14 сентября около 21:40 под Новороссийском у хутора Курган . По предварительной информации, в это время одна из участниц дорожного движения сбила на своем автомобиле выбежавшую на проезжую часть собаку. Свидетелями этого стали девушки, ехавшие на «Дуэ Матиз» следом. Они решили оказать помощь пострадавшему животному и остановились. Пока одна стояла на обочине, вторая устанавливала знак аварийной остановки, сообщает «Наша газета. Новороссийск». В этот момент девушек снес автомобиль ВАЗ-2114. В результате ДТП они получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

По словам очевидцев, водитель летел на очень большой скорости.