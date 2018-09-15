Ещё
Один против всех: пьяный пассажир устроил скандал в Новосибирском аэропорту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Один против всех: пьяный пассажир устроил скандал в Новосибирском аэропорту 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пьяный пассажир угрожал расправой задержавшим его полицейским.
Сотни перепуганных пассажиров и задержанный рейс — нетрезвый дебошир устроил скандал на борту самолета совершавшего рейс из Томска в Горно-Алтайск во время пересадки в Новосибирске.
Как сообщают очевидцы, мужчина вел себя неадекватно, угрожал и оскорблял пассажиров. Капитан судна вызвал на борт сотрудников полиции, которые задержали дебошира и отвели в отделение. За административное нарушение ему грозило административное наказание, но мужчина не остановился на достигнутом.
В присутствие свидетелей он начал оскорблять полицейских и угрожать им расправой. Дебош продолжился даже за решеткой. Учитывая эти обстоятельства, 43-летнему жителю Ямало-Ненецкого автономного округа предъявили обвинения уже по уголовной статье.
ТК «Звезда»: последние новости
Приказываю очистить землю от проклятых фашистов – поисковики обнаружили медальон красноармейца с запиской Захарова назвала дезинформацией публикации западных СМИ о Петрове и Боширове В РФС назвали самого порядочного футболиста в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе217
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце11
«Россия грозила применить ядерное оружие в Европе»351
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему184
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ6
Видео
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
02:54
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР
Украина В мире
00:36
«Россия грозила применить ядерное оружие в Европе»
Армия
01:42
В ДНР заявили о причастности Запада к убийству Захарченко
В мире
03:34
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение