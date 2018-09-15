Один против всех: пьяный пассажир устроил скандал в Новосибирском аэропорту

Пьяный пассажир угрожал расправой задержавшим его полицейским.

Сотни перепуганных пассажиров и задержанный рейс — нетрезвый дебошир устроил скандал на борту самолета совершавшего рейс из Томска Горно-Алтайск во время пересадки в Новосибирске

Как сообщают очевидцы, мужчина вел себя неадекватно, угрожал и оскорблял пассажиров. Капитан судна вызвал на борт сотрудников полиции, которые задержали дебошира и отвели в отделение. За административное нарушение ему грозило административное наказание, но мужчина не остановился на достигнутом.

В присутствие свидетелей он начал оскорблять полицейских и угрожать им расправой. Дебош продолжился даже за решеткой. Учитывая эти обстоятельства, 43-летнему жителю Ямало-Ненецкого автономного округа предъявили обвинения уже по уголовной статье.