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Сгорел до тла: огонь охватил автосервис в Новороссийске
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Сгорел до тла: огонь охватил автосервис в Новороссийске 

ТК «Звезда» + ещё 15 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Огонь охватил 400 квадратных метров. Все автомобили, которые находились внутри техцентра, сгорели.
В Новороссийске загорелось здание автосервиса. Огонь охватил 400 квадратных метров. По словам очевидцев, внутри было несколько автомобилей, все они сгорели.
Прибывшие на место пожарные эвакуировали сотрудников из техцентра. Жертв нет.
Здание восстановлению не подлежит. По предварительным данным, это был поджог. Местные жители рассказали, что многие были недовольны работой автосервиса. Точную причину пожара еще предстоит установить.
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