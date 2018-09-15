Запросившие эвакуацию туристы из Холмска доставлены вертолетом МЧС в Южно-Сахалинск

Ранее в субботу вертолет МЧС вылетел в Томариснский район Сахалинской области к группе туристов, одному из участников которой понадобилась помощь медиков. На маршруте восемь туристов, среди которых трое детей, находились с 10 сентября.

"У одного из туристов произошла проблема с ногами — это взрослый мужчина. Он не смог передвигаться дальше, группа остановилась. Вертолет МЧС, вылетевший за туристами, уже доставил их в Южно-Сахалинск", — сказал Сухомесов.

Томаринский район Сахалинской области приравнен к районам Крайнего Севера, находится в 180 км от Южно-Сахалинска и в 160 км от Холмска. По данным синоптиков, в субботу на его территории около 16 градусов тепла, возможен дождь.