Полиция задержала подозреваемых в стрельбе в Западном Дегунино 15 сентября

Сотрудники полиции задержали двоих приезжих мужчин, подозреваемых в стрельбе на севере столицы вечером 15 сентября. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«Сотрудники полиции ОМВД России по району Западное Дегунино задержали двоих приезжих молодых людей в возрасте 31 года по подозрению в хулиганстве», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в отдел полиции от жителей одного из домов на ул. Ангарская поступило сообщение, что во дворе дома между несколькими мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что в ходе инцидента неизвестные нанесли побои и произвели несколько выстрелов в сторону двух граждан. В результате конфликта двое мужчин получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих приезжих, один из которых ранее судим. По данному факту дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящее время с задержанными ведутся следственные действия», — добавили в МВД