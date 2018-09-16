Ещё
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе в Западном Дегунино 15 сентября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе в Западном Дегунино 15 сентября 

Агентство «Москва» + ещё 1 27 минут назад
Сотрудники полиции задержали двоих приезжих мужчин, подозреваемых в стрельбе на севере столицы вечером 15 сентября. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
«Сотрудники полиции ОМВД России по району Западное Дегунино задержали двоих приезжих молодых людей в возрасте 31 года по подозрению в хулиганстве», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, в отдел полиции от жителей одного из домов на ул. Ангарская поступило сообщение, что во дворе дома между несколькими мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что в ходе инцидента неизвестные нанесли побои и произвели несколько выстрелов в сторону двух граждан. В результате конфликта двое мужчин получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих приезжих, один из которых ранее судим. По данному факту дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящее время с задержанными ведутся следственные действия», — добавили в МВД.
Ранее Агентство «Москва» сообщало о том, что два человека получили ранения в результате конфликта со стрельбой на севере Москвы.
Агентство «Москва»: последние новости
Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 15-16 сентября Трамвайный маршрут №17 изменится 15-16 сентября из-за ремонта путей на северо-востоке Москвы Четыре пригородных поезда на участке Голутвин-Озеры Казанского направления МЖД вывели из расписания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские ракеты задели Америку143
Познер высказался об «отравителях» Скрипалей240
Япония выставила России жесткое условие мира1021
Проститутка и наркотики: развлечения Петрова и Боширова115
ВПК России поменял украинскую зависимость на другую184
Видео
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
00:38
Жуков рассказал правду о своем заболевании
Шоу-бизнес
03:26
Проститутка и наркотики: развлечения Петрова и Боширова
В мире Статьи
01:06
Российские ракеты задели Америку
В мире Армия
02:07
ВПК России поменял украинскую зависимость на другую
Армия Оружие
00:06
Голый мужчина разгуливал в Санкт-Петербурге ночью
Общество
04:00
Япония выставила России жесткое условие мира
Политика Азия
04:13
Дыра в «Союзе»: 180 суток на диверсию
Наука и техника Наука
01:22
МЧС обратилось к москвичам
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение