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Под Белгородом арестовали убийцу бизнесмена и его семьи
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Под Белгородом арестовали убийцу бизнесмена и его семьи 

АиФ + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ
Свердловский районный суд Белгорода удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 57-летнего жителя Валуек, которого обвиняют в убийстве предпринимателя и его семьи.
По версии следствия, в ночь на 18 августа прошлого года в Валуйках обвиняемый проник в дом, где жил предприниматель с семьей и убил их. 12 сентября этого года злоумышленника задержали в Валуйках.
Следователи выяснили, что ранее мужчину судили за убийство с особой жестокостью. На этот раз ему предъявили обвинение по двум статьям: «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, убийство двух и более лиц».
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