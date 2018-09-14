В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие «фитнес» 

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Законопроект, законодательно закрепляющий понятие «фитнес», внесен в пятницу в Госдуму. Его авторами выступили глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и член комитета, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Дмитрий Пирог.
"В законопроекте содержится ряд дополнений действующего законодательства, включая закрепление понятия «фитнес», отражающего особенности и специфику оказания соответствующих услуг, а также положения, касающиеся регулирования деятельности в сфере фитнеса, осуществляемую спортивными клубами, тренерами и иными специалистами в области физической культуры и спорта", — говорится в пояснительной записке. Изменения предлагаются в федеральный закон «О физической культуре и спорте».
Как отмечают авторы законопроекта, в 2017 году число любителей фитнеса в России превысило 5,2 млн человек, при этом в действующем законодательстве вопрос правового регулирования фитнеса «должным образом не отражен».
Документ также вводит новую статью, устанавливающую, что фитнес-услуги должны оказываться не только в соответствии с законом «О физической культуре и спорте», но и с национальными и профессиональными стандартами, стандартами организаций, «принимаемыми с учетом норм, утвержденных общероссийской общественной организацией в области фитнеса».