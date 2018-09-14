Ещё
7 миллионов туристов посетили Марокко в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

7 миллионов туристов посетили Марокко в 2018 году 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В общей сложности 7 миллионов туристов посетили Марокко за первые семь месяцев 2018 года, что на 7% больше, по сравнению с прошлым годом, согласно статистике, опубликованной Министерством туризма Марокко.
Число иностранных туристов увеличилось на 15%, в то время как число марокканцев, проживающих за рубежом, выросло на 1% в период с января по июль, как показала статистика. Рост въездных туристов был обусловлен главным образом постоянным увеличением числа посетителей из Европы. Так, был отмечен рост итальянских туристов на 14%, немецких туристов — на 9%, французских туристов — на 6% и британских туристов — на 5%.
Между тем, доходы от индустрии туризма достигли отметки 3,83 миллиардов долларов США в период с января по июль, что на 9,4% выше, чем год назад.
В 2017 году Марокко зарегистрировало рекордные 11,35 миллионов туристов, что на 10% больше, чем в 2016 году.
Национальный Туристический Союз: последние новости
Завод Крымский титан приостановил деятельность после химического выброса Турция стала популярнее у индийских туристов 15 тысяч человек посетили первый день Международного чемпионата фейерверков в Калининграде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детали излишни: Украина больше не нужна России233
«Отравители» Скрипалей пропали450
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом23
Крымскому мосту предрекли разрушение520
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста473
Видео
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
07:57
Киркоров и Крид спели дуэтом
Шоу-бизнес
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение