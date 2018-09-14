7 миллионов туристов посетили Марокко в 2018 году

В общей сложности 7 миллионов туристов посетили Марокко за первые семь месяцев 2018 года, что на 7% больше, по сравнению с прошлым годом, согласно статистике, опубликованной Министерством туризма Марокко.

Число иностранных туристов увеличилось на 15%, в то время как число марокканцев, проживающих за рубежом, выросло на 1% в период с января по июль, как показала статистика. Рост въездных туристов был обусловлен главным образом постоянным увеличением числа посетителей из Европы. Так, был отмечен рост итальянских туристов на 14%, немецких туристов — на 9%, французских туристов — на 6% и британских туристов — на 5%.

Между тем, доходы от индустрии туризма достигли отметки 3,83 миллиардов долларов США в период с января по июль, что на 9,4% выше, чем год назад.

В 2017 году Марокко зарегистрировало рекордные 11,35 миллионов туристов, что на 10% больше, чем в 2016 году.