В школе №1560 Хорошево-Мневников проведут клубный день

В школе № 1560 района Хорошево-Мневники 16 сентября пройдет клубный день «Первый раз в первый класс!».

— Посетителей ждут индивидуальная консультация директора школы Ирины Ждановой , презентация проекта «Эффективная начальная школа», мастер-классы от педагогов для будущих первоклассников, занятия по рисованию, музыке и танцам для детей и взрослых, а также логопеды и психологи школы проведут индивидуальные консультации, — сообщили в администрации школы.

Мероприятие пройдет в учебном корпусе имени А. С. Пушкина по адресу: Новохорошевский проезд, д. 12. Подробнее по ссылке: http://1560.mskobr.ru/ads_edu/klubnyj_den_pervyj_raz_v_pervyj_klass_16_sentyabrya_2018/ (мо)