Злоумышленник из Волхова по пьяни зарезал собутыльника

Мужчина из Волховского района Ленинградской области задержан за убийство. В ходе пьяной ссоры он зарезал своего собутыльника.

Как сообщили ivbg.ru в правоохранительных органах, вчера, 13 сентября сотрудники полиции Волховского района ЛО задержали 48-летнего безработного местного жителя. Его подозревают в том, что вечером 2 сентября во дворе одного из домов в Волхове он ударил ножом 39-летнего знакомого. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм. Преступление произошло в ходе пьяной ссоры. Возбуждено уголовное дело за убийство.