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Злоумышленник из Волхова по пьяни зарезал собутыльника
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Злоумышленник из Волхова по пьяни зарезал собутыльника 

Ivyborg.ru 18 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Мужчина из Волховского района Ленинградской области задержан за убийство. В ходе пьяной ссоры он зарезал своего собутыльника.
Как сообщили ivbg.ru в правоохранительных органах, вчера, 13 сентября сотрудники полиции Волховского района ЛО задержали 48-летнего безработного местного жителя. Его подозревают в том, что вечером 2 сентября во дворе одного из домов в Волхове он ударил ножом 39-летнего знакомого. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм. Преступление произошло в ходе пьяной ссоры. Возбуждено уголовное дело за убийство.
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