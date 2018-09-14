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Тело погибшего в Таиланде жителя Ямала доставят в Салехард 15 сентября
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Тело погибшего в Таиланде жителя Ямала доставят в Салехард 15 сентября 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
ТАСС, 14 сентября. Тело погибшего в Таиланде жителя Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) доставят в Салехард в субботу, 15 сентября. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по ЯНАО.
Как сообщалось ранее, житель Салехарда Владимир Фирсов 1960 года рождения погиб на северо-востоке Таиланда при невыясненных обстоятельствах. Тело мужчины было обнаружено в лесу в провинции Удонтхани. Согласно информации таиландской полиции, тело мужчины пролежало в лесу чуть больше двух недель и было обнаружено 6 августа.
"Тело погибшего в Таиланде жителя Ямала доставят в Салехард в эту субботу", — сказали в пресс-службе, добавив, что следователи-криминалисты в этот же день планируют осмотреть тело, будет назначена экспертиза.
По данному факту 10 сентября следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В пятницу стало известно, что прокурор Салехарда признал постановление о возбуждении этого уголовного дела незаконным и отметил его. Тем не менее, Следственное управление СК России по ЯНАО настаивает на продолжении расследования уголовного дела.
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