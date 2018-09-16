Второй тур на выборах губернатора раньше всех прошел в Приморье 

Регион не прислушался к рекомендации Центризбиркома провести его в один день с теми субъектами Федерации, где главы исполнительной власти не определились в Единый день голосования (Хабаровский край, Владимирская область, Хакасия), и назначил его через неделю после первого тура. Впрочем, краевая избирательная комиссия имеет на это право.
В бюллетенях осталось два имени — назначенного президентом почти год назад врио губернатора края Андрея Тарасенко, набравшего ранее 46,57 процента голосов избирателей, и его тезки, представителя КПРФ Андрея Ищенко, с 24,64 процента голосов.
К подписанию номера было обработано 97,81% протоколов. По сообщению ТАСС со ссылкой на ЦИК, по предварительным данным, Андрей Ищенко набрал 50,37%, или 241 036 голосов, а Андрей Тарасенко — 47,11%, или 225 448 голосов.