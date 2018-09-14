Саратовца подозревают в убийстве инвалида-колясочника в Москве

Накануне днем в квартире, расположенной по улице Лухмановская в городе Москве , было обнаружено тело 63-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. На месте происшествия было найдено предполагаемое орудие убийства — деревянный брусок со следами крови. Установлено, что у потерпевшего, инвалида I группы снимал квартиру приезжий. Однако после расправы мужчина с места преступления скрылся. Об этом сообщает Следственный комитет Москвы.

Благодаря грамотно спланированной работе столичных следователей и сотрудников уголовного розыска бы установлен подозреваемый. Им оказался житель Саратовской области. Ранее судимый 45-летний мужчина задержан.

"В ближайшее время задержанный будет доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий, по результатам которых фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в ведомстве.