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Саратовца подозревают в убийстве инвалида-колясочника в Москве
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Саратовца подозревают в убийстве инвалида-колясочника в Москве 

САРАТОВ24 + ещё 1 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Накануне днем в квартире, расположенной по улице Лухмановская в городе Москве, было обнаружено тело 63-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. На месте происшествия было найдено предполагаемое орудие убийства — деревянный брусок со следами крови. Установлено, что у потерпевшего, инвалида I группы снимал квартиру приезжий. Однако после расправы мужчина с места преступления скрылся. Об этом сообщает Следственный комитет Москвы.
Благодаря грамотно спланированной работе столичных следователей и сотрудников уголовного розыска бы установлен подозреваемый. Им оказался житель Саратовской области. Ранее судимый 45-летний мужчина задержан.
"В ближайшее время задержанный будет доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий, по результатам которых фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в ведомстве.
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