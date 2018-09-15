Петербургские уличные музыканты запоют по правилам?

Санкт-Петербурге могут запретить стихийные уличные концерты. В Законодательном собрании Северной столицы создана рабочая группа по этому вопросу. Депутаты считают, что нерегламентированные мероприятия приносят городу массу неудобств. Существующая редакция закона, под которую подпадают уличные артисты, разрабатывалась еще в 90-е годы.

Как ни странно, за новый регламент выступили и сами артисты. Мнение петербургского музыканта Билли Новика

«Действительно, в Петербурге очень много уличных музыкантов, и то, как они работают, вообще ничем не регламентируется. Если посмотреть на пример наших коллег в Европе, там действительно есть регламент, и очень часто существует лицензия, которая стоит копейки, но она подразумевает серьезность подхода. Ты должен обратиться, подать документы, предоставить какие-то минимальные материалы того, что ты являешься не просто пьяницей с гитарой, а все-таки человеком с нормальными, серьезными, культурными намерениями. В Петербурге полная анархия сейчас творится. Сейчас играет кто хочет, где хочет, никакого закона о тишине после 10-11 часов вечера вообще не соблюдается. Права граждан нарушаются, жалоб бесчисленное количество. Поэтому уже несколько месяцев подряд мы это все обсуждаем, и я лично призываю к регламентации, должны существовать правила. Например, не играть после 11 вечера, второе — не использовать звукоусиливающую аппаратуру, третье — не использовать, например, ударные инструменты. По поводу того, чтобы приравнивать любое музыкальное выступление к митингу и всех «вязать», я, конечно, против».

В Москве запрет на несанкционированные уличные концерты действует давно. Сами артисты считают, что ситуация изменилась к лучшему, а коррупции со стороны чиновников стало меньше, говорит председатель Московской общественной организации артистов уличного жанра Сергей Садов:

Сергей Садов председатель Московской общественной организации артистов уличного жанра «Однозначно стало лучше. Я ни в коем случае никогда не подыгрывал ни власти, ни чиновникам. Я вам более того скажу, многие музыканты из моих знакомых, да и я сам просто уже не едут в Европу, потому что здесь полно работы. Еще пять лет назад в метро платили 500 рублей в час полицейским для того, чтобы на точку встать. Сейчас эти же точки идут бесплатно — выступайте, играйте. Вы не представляете, какой уровень коррупции был еще три года назад в Москве. Играли и будут играть, другое дело, что когда это легально, тогда человек уже не приходит так — спел с матом и ушел, а он место ценит. Потому что раз засветился на телефон с какой-нибудь пошлятиной, в следующий раз ему закрыли портал. А так — полная безответственность, пофигу все. Не здесь, так в другом месте».

Между тем информагентство Nation News со ссылкой на председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока сообщает, что поправки в закон о массовых мероприятиях не коснутся выступлений уличных музыкантов.