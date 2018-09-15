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Пьяный мужчина угнал автомобиль и врезался в нем в забор в Усть-Илимске
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Пьяный мужчина угнал автомобиль и врезался в нем в забор в Усть-Илимске 

АиФ Иркутск + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Мужчина угнал автомобиль и совершил на нем аварию в Усть-Илимске.
Вечером 13 сентября в полицию поступило сообщение, что от дома №12 по улице Романтиков угнали автомобиль Honda, сообщила 14 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Тут же была составлена ориентировка на машину и разослана патрулям полиции.
Спустя некоторое время автомобиль нашли и задержали угонщика, который был в этот момент пьян. Оказалось, что преступление совершил ранее судимый 26-летний мужчина, который после угона авто не справился с управлением и резался в забор усть-илимской гимназии.
Злоумышленнику теперь грозит до трех лет лишения свободы за нарушения части 1 статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
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