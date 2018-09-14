В Воронежской области четверых полицейских заподозрили в убийстве мужчины

О безвестном исчезновении 37-летнего жителя села Богданово Рамонского района стало известно в середине мая. По данным поисковых организаций, он ушел из дома 7 мая, 6 июля поисковый отряд «Лиза Алерт Воронеж» на своей странице в соцсети сообщал, что найти мужчину не удалось.

В пятницу, 14 сентября, следствие сообщило о расследовании дела об убийстве по факту безвестного исчезновения 37-летнего жителя Рамонского района Воронежской области.

"По подозрению в совершении указанного преступления следователями СК задержаны четверо сотрудников полиции, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Следствие отмечает, что в отношении подозреваемых возбуждено еще одно уголовное дело — по статье «превышение должностных полномочий», уголовные дела объединены в одно производство.

Обстоятельства произошедшего следственное управление на данный момент не разглашает.