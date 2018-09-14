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В Воронежской области четверых полицейских заподозрили в убийстве мужчины
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В Воронежской области четверых полицейских заподозрили в убийстве мужчины 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 14 сен — РИА Новости. Следствие подозревает четырех сотрудников полиции в убийстве 37-летнего жителя Воронежской области, который числился пропавшим без вести, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
О безвестном исчезновении 37-летнего жителя села Богданово Рамонского района стало известно в середине мая. По данным поисковых организаций, он ушел из дома 7 мая, 6 июля поисковый отряд «Лиза Алерт Воронеж» на своей странице в соцсети сообщал, что найти мужчину не удалось.
В пятницу, 14 сентября, следствие сообщило о расследовании дела об убийстве по факту безвестного исчезновения 37-летнего жителя Рамонского района Воронежской области.
"По подозрению в совершении указанного преступления следователями СК задержаны четверо сотрудников полиции, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Следствие отмечает, что в отношении подозреваемых возбуждено еще одно уголовное дело — по статье «превышение должностных полномочий», уголовные дела объединены в одно производство.
Обстоятельства произошедшего следственное управление на данный момент не разглашает.
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