Почти на два года посадили жителя Ингшетии за убийство сына

Как рассказали в ведомстве, мужчина застрелил своего сына из-за неумелого обращения с оружием.

Следствие и суд установил, что в Малгобеке у себя в доме местный житель выстрелил в своего 28-летнего сына. Причиной стало неосторожное обращение с оружием. В результате молодой человек скончался в медицинском учреждении.

В результате, суд приговорил 65-летнего жителя к 1 году и 6 месяцев лишения свободы.