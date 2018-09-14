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Почти на два года посадили жителя Ингшетии за убийство сына
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Почти на два года посадили жителя Ингшетии за убийство сына 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Республике Ингушетия был осужден 65-летний местный житель. Он признан виновным за убийство по не осторожности. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по региону.
Как рассказали в ведомстве, мужчина застрелил своего сына из-за неумелого обращения с оружием.
Следствие и суд установил, что в Малгобеке у себя в доме местный житель выстрелил в своего 28-летнего сына. Причиной стало неосторожное обращение с оружием. В результате молодой человек скончался в медицинском учреждении.
В результате, суд приговорил 65-летнего жителя к 1 году и 6 месяцев лишения свободы.
«ФедералПресс» напоминает, что в Мордовии застрелившему троих человек мужчине вынесли приговор через 22 года.
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