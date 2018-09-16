Модные шоу, вечеринки среди небоскребов и яркие образы звезд: изучаем закулисье Недели моды в Нью-Йорке по Instagram

Не успели мы оглянуться, как прошла первая из основных Недель моды сезона весна-лето — 2019. WMJ.ru активно следил за всеми происходящими в Нью-Йорке событиями и собрал самые яркие и модные моменты из Instagram-аккаунтов звезд для тебя!

Едва успевали погаснуть софиты, освещающие подиум того или иного показа, как гости тут же устремились в соцсети делиться всем, что увидели: от подиумных look'ов до селфи с влиятельными людьми из модной индустрии, будь то главреды ведущих изданий, дизайнеры, топ-модели или инфлюенсеры. По вечерам атмосфера в Нью-Йорке накалялась и градус вечеринок повышался: бесконечные afterparty, на которых количество звезд на квадратный метр было неприлично большим, сменялись одни за другими, и фолловеры только и успевали, что отслеживать наряды и бьюти-образы кумиров, перелетающих с одного мероприятия на другое.

Лицами этой Недели моды безоговорочно стали Кайя Гербер и сестры Белла и Джиджи Хадид. Также на подиумах блистали признанные иконы модельного бизнеса Эмбер Валлетта и Саша Пивоварова. Молодое поколение моделей с большим удовольствием фотографировалось со своими опытными наставницами и получало бесценный опыт, работая в таком звездном коллективе.

По-настоящему блестяще выглядели Instagram-звезды на мероприятиях Недели. «Чем ярче, тем лучше» — так решили в этот раз селебрити и разоделись в платья из пайеток, комбинезоны из кристаллов, и, в принципе, надевали все, что бы могло соответствовать их собственному блеску в обществе.

Листай нашу галерею и оценивай образы звезд с Недели моды в Нью-Йорке!

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Фото: Insagram