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Почему в Китае отказываются проводить платежи в российские банки?
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Почему в Китае отказываются проводить платежи в российские банки? 

BFM.RU + ещё 13 12 часов назад
Фото: BFM.RU
Владелец таможенно-транспортной компании VIG Trans Игорь Ребельский свидетельствует: китайские банки действительно отказываются проводить платежи в российские кредитные организации, особенно в государственные — Сбербанк и ВТБ. Клиенты его компании возят грузы в Китай и из Китая, и часто случается, что им приходится открывать счет в каком-нибудь небольшом банке, с которым китайцы соглашаются сотрудничать.
Но иногда это сделать невозможно, как в случае с одним из клиентов, который уже много лет работает с китайскими партнерами, рассказывает Игорь Ребельский:
«У нашего клиента в Сбербанке открыт счет, у него очень большая кредитная линия. У него была дилемма, поскольку деньги идут в Сбербанк, ему открывать счет в другом банке, перекидывать туда деньги — это проблематично и по отчетности, и по всему, да и вопросы от банка будут. И у нас он был вынужден открывать фирму в Китае с иностранным капиталом и работать через нее. В общем, это не влияет положительно на бизнес и развитие бизнеса».
Об этой проблеме особо не говорят. И даже сейчас СМИ где-то в последних абзацах привели заявления главы представительства российского ЦБ в Китае Владимира Данилова. На круглом столе в Харбине он заявил, что китайские банки расширенно интерпретируют санкции против России и могут или вовсе отказать, или задержать платеж, что тоже неприятно — и это еще мягко сказано. Причем санкции сами по себе ничего не запрещают китайцам, но, по словам бизнесменов, есть негласные указания.
Это, в общем-то, можно понять. Товарооборот США и КНР — 600 млрд долларов, а у России с Китаем — меньше 100 млрд Продолжает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Мария Александрова:
Мария Александрова ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН «Представляете, какие объемы американского капитала ежегодно вливались на протяжении 35 лет в китайскую экономику. Сейчас, естественно, американцы могут тоже развернуться и начинать уходить из китайской экономики. Что китайцев интересует на нашей территории — это несколько крупных инвестиционных проектов в области нефти и газа. Все остальное, что к нам придет огромное количество каких-то там инновационных производств, это иллюзии».
Забавно, что о проблеме заговорили сразу после Восточного экономического форума, а там был Си Цзиньпин, было много разговоров о сотрудничестве, развитии торговли и переходе на расчеты в нацвалютах — напрямую, минуя доллар. Большинство платежей между странами сейчас проходит в валюте США. Естественно, американцы видят все транзакции и, если им придет в голову шальная мысль, могут и наказать китайцев.
Но если расчеты будут только в рублях и юанях, станут ли китайские банки сговорчивее? В последние месяцы почти 20% товарооборота России и Китая идет в нацвалютах, замечает экономист Сергей Хестанов. При этом размер экспорта и импорта при таких расчетах почти совпадает.
Сергей Хестанов советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» «Это указывает на то, что в какой-то степени начала реализовываться бартерная схема торговли, когда в ответ на поставки российского сырья производятся такие же по сумме поставки китайских товаров. При этом какого-либо движения денежных средств для обслуживания такого рода торговли не требуется, что позволяет избежать даже формального применения любого рода санкций».
О расчетах в нацвалютах между Россией и Китаем говорят уже четыре года, но особо далеко не продвинулись. Это объяснимо: китайские банки начали осторожничать с российскими клиентами еще после первой волны санкций. Об этом некогда писал в своей колонке для издания Finance Asia зампред ВТБ Юрий Соловьев. Но потом о проблеме как будто забыли.
Бизнес говорит, что Китай действует циклично. Стоит начаться санкционной истерике, как сейчас, китайские банки ведут себя жестко. Когда американцы временно успокаиваются, то и Китай оттаивает. Это как болезнь: само не рассасывается, но время от времени проходит.
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