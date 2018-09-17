Почему в Китае отказываются проводить платежи в российские банки?

Владелец таможенно-транспортной компании VIG Trans Игорь Ребельский свидетельствует: китайские банки действительно отказываются проводить платежи в российские кредитные организации, особенно в государственные — Сбербанк ВТБ . Клиенты его компании возят грузы в Китай и из Китая, и часто случается, что им приходится открывать счет в каком-нибудь небольшом банке, с которым китайцы соглашаются сотрудничать.

Но иногда это сделать невозможно, как в случае с одним из клиентов, который уже много лет работает с китайскими партнерами, рассказывает Игорь Ребельский:

«У нашего клиента в Сбербанке открыт счет, у него очень большая кредитная линия. У него была дилемма, поскольку деньги идут в Сбербанк, ему открывать счет в другом банке, перекидывать туда деньги — это проблематично и по отчетности, и по всему, да и вопросы от банка будут. И у нас он был вынужден открывать фирму в Китае с иностранным капиталом и работать через нее. В общем, это не влияет положительно на бизнес и развитие бизнеса».

Об этой проблеме особо не говорят. И даже сейчас СМИ где-то в последних абзацах привели заявления главы представительства российского ЦБ в Китае Владимира Данилова . На круглом столе в Харбине он заявил, что китайские банки расширенно интерпретируют санкции против России и могут или вовсе отказать, или задержать платеж, что тоже неприятно — и это еще мягко сказано. Причем санкции сами по себе ничего не запрещают китайцам, но, по словам бизнесменов, есть негласные указания.

Мария Александрова: Это, в общем-то, можно понять. Товарооборот США и КНР — 600 млрд долларов, а у России с Китаем — меньше 100 млрд Продолжает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

Мария Александрова ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН «Представляете, какие объемы американского капитала ежегодно вливались на протяжении 35 лет в китайскую экономику. Сейчас, естественно, американцы могут тоже развернуться и начинать уходить из китайской экономики. Что китайцев интересует на нашей территории — это несколько крупных инвестиционных проектов в области нефти и газа. Все остальное, что к нам придет огромное количество каких-то там инновационных производств, это иллюзии».

Забавно, что о проблеме заговорили сразу после Восточного экономического форума, а там был Си Цзиньпин , было много разговоров о сотрудничестве, развитии торговли и переходе на расчеты в нацвалютах — напрямую, минуя доллар. Большинство платежей между странами сейчас проходит в валюте США. Естественно, американцы видят все транзакции и, если им придет в голову шальная мысль, могут и наказать китайцев.

Но если расчеты будут только в рублях и юанях, станут ли китайские банки сговорчивее? В последние месяцы почти 20% товарооборота России и Китая идет в нацвалютах, замечает экономист Сергей Хестанов . При этом размер экспорта и импорта при таких расчетах почти совпадает.

Сергей Хестанов советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» «Это указывает на то, что в какой-то степени начала реализовываться бартерная схема торговли, когда в ответ на поставки российского сырья производятся такие же по сумме поставки китайских товаров. При этом какого-либо движения денежных средств для обслуживания такого рода торговли не требуется, что позволяет избежать даже формального применения любого рода санкций».

О расчетах в нацвалютах между Россией и Китаем говорят уже четыре года, но особо далеко не продвинулись. Это объяснимо: китайские банки начали осторожничать с российскими клиентами еще после первой волны санкций. Об этом некогда писал в своей колонке для издания Finance Asia зампред ВТБ Юрий Соловьев . Но потом о проблеме как будто забыли.

Бизнес говорит, что Китай действует циклично. Стоит начаться санкционной истерике, как сейчас, китайские банки ведут себя жестко. Когда американцы временно успокаиваются, то и Китай оттаивает. Это как болезнь: само не рассасывается, но время от времени проходит.