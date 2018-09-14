Роспотребнадзор предупредил о вспышке смертельной инфекции в Индии

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лептоспироза на юго-запад Индии.

Как отмечается в сообщении ведомства, источником заболевания считают использование населением воды, зараженной возбудителем лептоспироза.

Местные врачи (Министерство здравоохранения штата Керала) вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой инфекции. От него уже скончалось 40 человек. Только за последние пять дней у 300 человек диагностировали лептоспироз. Более 200 человек с симптомами болезни госпитализированы.