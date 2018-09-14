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В Абакане горел многоквартирный дом: два человека погибли
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В Абакане горел многоквартирный дом: два человека погибли 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Абакане при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека. Такие данные сообщили представители МЧС Хакасии.
Как уточняется, пожар вспыхнул на втором этаже дома, расположенного на улице Пушкина. Огонь распространился на потолочное перекрытие и стену в коридоре. Общая площадь возгорания составила 28 квадратных метров, передает РИА Новости.
Пожарные вывели по лестничным маршам шесть человек, по трехколенной лестнице — четыре человека, в том числе троих детей. В соседней квартире были обнаружены погибшие мужчина и женщина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину произошедшего.
В ликвидации пожара участвовали 23 человека и шесть единиц спецтехники.
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